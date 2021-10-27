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Orhan Pamuk, İtalya Başbakanı’na seslendi: Venedik'i kurtarın

#Orhan Pamuk#İtalya Başbakanı Mario Draghi#Venedik
Orhan Pamuk, İtalya Başbakanı’na seslendi: Venediki kurtarın

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, İtalya Başbakanı Mario Draghi’ye Venedik’in sualtında kalmasının önlenmesi için mektup yazdı. Pamuk, mektubunda bir zamanlar Venedik’teki Ca Foscari Üniversitesi’nde edebiyat dersleri verdiğini, İtalya Başbakanı’na yalnız bir İstanbullu değil, bir Venedikli olarak da seslendiğini söyledi.

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İtalya’nın en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti’nin (IVSLA), bu yıl 26’ncısı yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) öncesi İtalya Başbakanı Mario Draghi’ye bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya ek olarak yazar Orhan Pamuk’un Başbakan Draghi’ye seslendiği bir mektup yayınlandı.

Yapılan çağrıda İtalya’nın lagün kenti Venedik’in küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yüzyılın sonuna kadar sular altında kalabileceği uyarısı yapıldı. Popüler kanının aksine Venedik’in sular tarafından hızla yutulmayacağını ancak yavaş yavaş parçalanıp çökeceğinin belirtildiği çağrıda, iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi insani ve ekolojik felaketlerin küresel ısınma kontrol altına alınmadığı takdirde katlanarak daha da kötüleşeceğinin üstü çizildi.

Orhan Pamuk, İtalya Başbakanı’na seslendi: Venediki kurtarın

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‘ESKİ KENTLERE ÖRNEK OLUR’

Uyarı metninde hava sıcaklıklarındaki artışla beraber, 2100 yılına kadar deniz seviyesinde 44-76 cm’lik bir yükselme olacağı ve bu durumun şehirde sürdürülemez ekolojik hasara neden olacağı belirtildi. İtalyan başbakana seslendiği mektupta Pamuk, bir zamanlar Venedik’teki Ca Foscari Üniversitesi’nde edebiyat dersleri verdiğini ve kendisine yalnız bir İstanbullu değil, bir Venedikli olarak seslendiğini hatırlattı. Başbakanın vereceği kararın yalnız Venedik’i değil, dünyanın bütün eski kentlerini korumak için önemli bir misal teşkil edeceğini söyleyen Pamuk, İtalyan yazar Calvino’nun Görünmez Kentler adlı kitabını hatırlatarak Venedik’in dünyanın bütün eski kentlerinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orhan Pamuk#İtalya Başbakanı Mario Draghi#Venedik

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