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Orhan Pamuk için Adalet Bakanlığı devrede

#Adalet Bakanlığı#Orhan Pamuk#Veba Geceleri
Orhan Pamuk için Adalet Bakanlığı devrede

Adalet Bakanlığı, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk hakkında kamu davası açılması yönünde verilen kararın kaldırılması için Yargıtay’a, ‘kanun yararına bozma’ başvurusunda bulundu. Yargıtay başvuruyu kabul ederse, Pamuk hakkındaki kamu davası ortadan kalkacak.

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Orhan Pamuk’un “Veba Geceleri” adlı romanında Atatürk’ün hatırasına hakarette bulunulduğu iddiasıyla bir vatandaş tarafından suç duyurusu yapılmıştı. Savcılık, kitaptaki ifadelerin Atatürk’e yönelik olmadığı ve olsa bile hakaret unsuru taşımadığı kanaatiyle takipsizlik kararı vermişti. Vatandaş ise takipsizlik kararına itiraz etmişti. Sulh Ceza Hâkimliği de takipsizlik kararını kaldırarak, Pamuk hakkında yargılama yapılması gerektiğine hükmetmişti.

‘KANUN YARARINA BOZMA’ İSTEDİ

Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 309. maddesiyle tanınan yetkiyi kullanarak, Pamuk hakkında yargılama yapılması yönündeki kararın kaldırılması için Yargıtay’a ‘kanun yararına bozma’ başvurusunda bulundu. Başvuruda, “Karara itiraz hakkı olmayan müşteki tarafından yapılan itirazın reddine karar verilmesi” gerekçe gösterildi.

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#Adalet Bakanlığı#Orhan Pamuk#Veba Geceleri

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