Orhan Koloğlu kimdir?

Orhan Koloğlu 1929 yılında Konya'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı sonrasında Libya'da yeni kurulan hükümette, Ankara hükümetinin izni ile başbakanlık görevinde bulunan Sadullah Koloğlu'nun oğludur. Galatasaray Lisesi'ni, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne (bugün İletişim Fakültesi'ne) bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Doktora çalışmasını Strasbourg Üniversitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yaptı.

Orhan Koloğlu’nun babası Sadullah Koloğlu Derne’de maiyet memuru olarak başladığı kaymakamlık hayatına Hassa, Buldan, Pınarhisar, Vize, Saray, Maçka’da devam etti. Cumhuriyet’in ilanından sonra da Of, Sürmene, Kadınhanı, İznik, Karacabey, Çatalca’da kaymakamlık yaptı. 1938’de Hakkâri, 1940’ta da Bingöl valisi oldu. 1941’de emekliye ayrıldı.

Orhan Koloğlu babasının kaymakamlık yaptığı Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Babası 1949’da bağımsızlığını yeni kazanmış, kadroları olmayan Libya’da eskiden tanıdığı Emir Sunusi’nin talebive Türk hükümetinin izniyle ilk başbakanlık görevini üstlenip 1952’ye kadar sürdürdü.

Gençliğinin ilk yılları Libya’da geçti. 70’li yıllarda Bülent Ecevit’in Libya özel temsilcisiydi. Libya’ya dair kitaplar yazdı. Kariyerine 90’dan fazla kitap, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, çeşitli ülkelerde ataşelikler ve siyasi danışmanlıklar sığdırdı.