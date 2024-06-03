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‘Orhan Kemal’in adı Cibali Durağı’nda yaşasın’

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#Orhan Kemal#Cibali Durağı#Cibali Tramvay İstasyonu
‘Orhan Kemal’in adı Cibali Durağı’nda yaşasın’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Yazar Orhan Kemal’in ölümünün 54. yılında adının Cibali Tramvay İstasyonu’na eklenmesi için beş meslek örgütü dün Cibali’de basın açıklaması yaptı.

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Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve PEN Yazarlar Derneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek tramvay istasyonunun adının ‘Orhan Kemal Cibali Tramvay Durağı’ olmasını istedi. TYS Genel Sekreteri Tahir Şilkan okuduğu açıklamada “Orhan Kemal 56 yıllık kısa yaşamının İstanbul’da yaşadığı toplam 20 yılının neredeyse tamamını Cibali’de geçirmiş, kenar mahalle insanlarını, Beyoğlu’nun arka sokaklarında gençliğini harcayanları, hayatın her alanında üreterek yaratan emekçilerin hayatını anlattığı roman, öykü ve oyunlarını Cibali’de yazmış Cibali ile özdeşleşmiş bir yazardır” denildi.

 

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#Orhan Kemal#Cibali Durağı#Cibali Tramvay İstasyonu

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