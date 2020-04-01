Orhan İsminin Anlamı Nedir? Orhan Ne Demek?

Orhan Türkçe kökenli olan ve en değerli isimlerden biridir. Özellikle Türk boyları açısından Türk devletleri konusunda önemli bir yere sahip. Bu sebepten dolayı pek çok kişi Orhan isminin anlamı üzerinden bebeklerine bu adı vermektedir.

Orhan İsminin Anlamı

Türkçeye bakıldığında Orhan isminin anlamı ‘Şehrin yöneticisi’ ve ‘şehrin hakimi’ anlamlarını taşımaktadır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı olan Orhangazi’nin ismi olduğu için çok daha büyük öneme sahiptir.

Sorumluluk alan ve hükmeden, kontrol etmeyi başaran kişi olarak karakteristik özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu güzel ismi erkek bebeğiniz için keyifle koyabilirsiniz. Diğer taraftan Orhan isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilenler arasında bulunuyor. Bu ismin Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir.

Şehrin hakimi ve yöneticisi olarak anlamı bulunan Orhan ismi son dönemlerde popüler hale gelmeye başladı. Çok eski zamanlardan bu yana bilinen bu isim yeniden ilgi çekiyor. Ayrıca pek çok sanatçının da Orhan ismine sahip olduğu bilinmektedir. Sizde bu güzel ismi doğacak olan bebeğiniz için koymayı düşünebilirsiniz.