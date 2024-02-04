Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a seçim şarkısı

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Kurum sosyal medya hesabından şarkının klibini yayınlayarak Gencebay’a, “Teşekkürler Orhan Baba” diye mesaj gönderdi. Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan ‘Sadece İstanbul’a ve İstanbul’un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum’un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi. Kurum şarkıyı, “İstanbulumuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay’ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DAYANAMADIM YAPTIM

Hürriyet’e konuşan Orhan Gencebay, şarkıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Murat Kurum güzel ve büyük imzalar atacak, başarılar yapacak birisi olarak İstanbulumuza aday oldu. Ben de onu sevdiğim için dayanamadım, bir şarkı yapmak istedim. ‘Yeniden İstanbul’ diye bir şarkı yaptım ve de hediye ettim. Sanıyorum şu anda dinleyenler beğeniyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor. Bu benim Murat Kurum kardeşime, inşallah sayın başkanımıza bir hediyem olmuş olsun. İstanbulumuzun yönetimine talip ve çok da büyük başarılara imza atacağını hissediyorum. İnşallah seçilecektir. Bunu da Atatürk’ün “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözünde dediği gibi şüphesiz en iyi halkımız bilir.

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Şarkıda İstanbul’a olan aşkımı da anlattım. Ayrıca ben iyi bir vatansever olduğuma da inanıyorum. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyorum. Daha önce; Canım Türkiyem, Gelin Birik Olalım, Vatan Sağ olsun gibi nice besteler yaptım. Siyasi görüşlerimizin farklılığından dolayı yan yana gelemiyoruz bazen. Ben diyorum ki birbirimizi sevmek için siyasi görüş tercihlerimizi bir kenara bırakalım.”

İSTANBUL BÜYÜK AŞKIMSIN

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul şimdi İstanbul

Sadece İstanbul yeniden İstanbul

Türkiyemizin gözbebeğisin

Sen Allah’ın bizlere hediyesisin

Bütün dünyanın gözü var sende

Sen Rabbimin bizlere emanetisin

Her yanın cennetten bir köşe gibi

Sen iyinin güzelin alametisin

Dünyada bir eşin bir benzerin yok

Sen Allah’ın lütfu kerametisin

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İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul sen ne güzelsin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin

İstanbul dünyanın başkenti sensin

Sen tarihin en büyük efsanesisin

Türkiye’m seninle gurur duyuyor

Ne mutlu sen hep bizimlesin

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih

Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi

Saymakla bitmez ki eşin yok senin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin