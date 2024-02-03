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Orhan Gencebay'dan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a seçim şarkısı

Güncelleme Tarihi:

#Orhan Gencebay#AK Parti#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 10:41

Orhan Gencebay, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un un seçim kampanyası için şarkı besteledi.

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Orhan Gencebay, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan "Sadece İstanbul" sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı.

MURAT KURUM'DAN PAYLAŞIM

Murat Kurum da şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul şimdi İstanbul/Sadece İstanbul yeniden İstanbul/Türkiye'mizin göz bebeğisin/Sen Allah'ın bizlere hediyesisin/Bütün dünyanın gözü var sende/Sen Rabbimin bizlere emanetisin/Her yanın cennetten bir köşe gibi/Sen iyinin güzelin alametisin/Dünyada bir eşin bir benzerin yok/Sen Allah'ın lütfu kerametisin/İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul sen ne güzelsin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin/İstanbul dünyanın başkenti sensin/Sen tarihin en büyük efsanesisin/Türkiyem seninle gurur duyuyor/Ne mutlu sen hep bizimlesin/Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih/Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi/Saymakla bitmez ki eşin yok senin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin."

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#Orhan Gencebay#AK Parti#Seçim

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