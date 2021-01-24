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Gündem
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 02:07 | Son Güncelleme:

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

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Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.

Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu, Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.

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