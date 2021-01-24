Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu, Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.