Örgütün parolası 5 TL

ADANA merkezli 21 kentte düzenlenen, Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun’un da tutuklandığı operasyonda şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilmişti.

YÜZDE 10 KOMİSYON ALMIŞLAR

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında örgüt üyelerinin, aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının da Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Kuryenin, parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiği kuyumcu ve döviz bürosu yöneticileri, kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak bu kuryeye valizle teslim ettiği saptandı. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda el koyulan ve kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının, bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

NASIL DEŞİFRE OLMUŞLARDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024 yılında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik, Serdal Tanak’ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ile dijital materyaller ele geçirmişti. Tutuklanan Tanak’ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede uluslararası düzeyde yasadışı bahis şebekesini deşifre etmişti. Siber polisinin başlattığı teknik ve fiziki takipte, ‘yasadışı bahis’, ‘bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarını işlediği belirlenen örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edilmişti.

Yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belirlenmişti. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen Rasim Ozan Kütahyalı da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katılmıştı.