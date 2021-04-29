MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖrgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
GeriGündem Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

Terör örgütü PKK’nın barınma alanlarından kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan S.Ç. adlı terörist, Mardin'de ailesiyle buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinden ekiplerin PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor. Ekip son olarak 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan S.Ç. adlı erkek teröristin teslim olmasını sağladı. Örgütün barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen S.Ç. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.Ç., 6 yıl aradan sonra ailesine kavuştu. Anne ve 2 kız kardeşinin yer aldığı buluşmada duygu dolu anlar yaşadı. Kavuşmada annesi, S.Ç.'ye uzun süre sarılıp mutluluk gözyaşları döktü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi