Örgüte eleman temin eden şüpheli, İstanbul'da yakalandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman temini yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'daki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Diğer şüphelinin Belçika'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.