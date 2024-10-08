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Örgüte eleman temin eden şüpheli, İstanbul'da yakalandı

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#El Kaide#İstanbul#Örgüt
Örgüte eleman temin eden şüpheli, İstanbulda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 12:00

El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada örgüte eleman temin ettiği belirtilen 2 şüpheliden 1'i, İstanbul'da yakalanıp, İzmir'e getirildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman temini yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'daki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Diğer şüphelinin Belçika'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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#El Kaide#İstanbul#Örgüt

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