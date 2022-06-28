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Örgüt üyelerinin yakınlarını işe aldırmış! Belediye başkan yardımcısından yeni skandal

#Funda Buyruk#Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı#Adana
Örgüt üyelerinin yakınlarını işe aldırmış Belediye başkan yardımcısından yeni skandal

Adana'da terör örgütü PKK/KCK/TDÖ’nün (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) sözde Çukurova bölge yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un, kırsalda faaliyet gösteren ve etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin yakınlarını belediye kademelerinde işe aldırdığı belirtildi. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün sözde Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından HDP Adana il eş başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak, Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ve kadın sorumlusu Emetullah A.’nın da aralarında bulunduğu 38 şüpheli tespit edildi.

ÇOCUKLARA İDEOLOJİK EĞİTİM

Yapılan çalışmada şüphelilerin, örgütten gelen talimatlarla 'toplumsal alan yapılanması' kapsamında faaliyet yürüttüğü saptandı. Bu kapsamda kırsala eleman temini amacıyla çocuklara ideolojik eğitim verildiği, sokak yürüyüşü ve siyasi parti binalarına molotofkokteyli ile saldırı konusunda plan yaptıkları kaydedildi.

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36 GÖZALTI

Bu tespitlerin ardından harekete geçen TEM ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Mersin, Diyarbakır, Mardin ve Van’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı evlere giren ekipler, aralarında Karakış, Kaya, Buyruk, Mehmet S. ve Emetullah A.’nın da bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BELEDİYE KADEMELERİNDE İŞE ALDIRMIŞ

Operasyonda gözaltına alınan ve avukat olan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk’un, örgütün sözde bölge sorumlusuyla irtibatlı olduğu, aldığı talimatla kırsalda faaliyet gösteren ve etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin yakınlarını belediye kademelerinde işe aldırdığı belirtildi. 

Örgüt üyelerinin yakınlarını işe aldırmış Belediye başkan yardımcısından yeni skandal


BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dernek, belediye, PKK-KCK tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz” dedi. 

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtilirken, 2 kişi ise aranıyor.

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Örgüt üyelerinin yakınlarını işe aldırmış Belediye başkan yardımcısından yeni skandal

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#Funda Buyruk#Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı#Adana

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