Örgüt liderlerine yakalama kararı

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Operasyonlar düzenlendi, 24 kişiyi mağdur eden 239 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede Türker Ak’ın emriyle İngiltere ve Karadağ merkezli 201 paravan şirket kurulduğu tespit edildi.

YENİ TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada mahkeme, davanın tek tutuklu sanıkları örgüt lideri Türker Ak, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Dönmezoğlu ve örgüt üyeliğiyle suçlanan Emre Altunbay’ı tahliye etti. Duruşma savcısı, sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek haklarındaki tahliye kararının kaldırılması ve sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

İtirazı değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Türker Ak ile Murat Dönmezoğlu’nun delil karartma ve kaçma şüphelerinin bulunduğuna kanaat getirerek, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının kaldırılmasına ve her iki sanık hakkında da ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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KAPALIÇARŞI OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

- İSTANBUL Kapalıçarşı’da, dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen 9 milyar lira yasadışı paranın, kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş, 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Faik Özbey hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.