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Örgüt liderine gözaltı... Yurtdışına kaçacaktı

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#Esenboğa Havalimanı#Ankara#Euro
Örgüt liderine gözaltı... Yurtdışına kaçacaktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada önceki akşam saat 20.30 sıralarında yurtdışına kaçmak isteyen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile koruması U.P. gözaltına alındı.

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Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınan Kaplan’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi birçok suçtan hakkında iddialar vardı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Son olarak bir kişiye “işkence” yapma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Kaplan’ın yurtdışına kaçmak istediği belirlendi. Kaplan’ın bulunduğu araçta yapılan aramada 50 bin Euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Kaplan’ın yakalanmasının ardından, suç örgütüne yönelik çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı.

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#Esenboğa Havalimanı#Ankara#Euro

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