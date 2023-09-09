Örgüt liderine gözaltı... Yurtdışına kaçacaktı

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Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınan Kaplan’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi birçok suçtan hakkında iddialar vardı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Son olarak bir kişiye “işkence” yapma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Kaplan’ın yurtdışına kaçmak istediği belirlendi. Kaplan’ın bulunduğu araçta yapılan aramada 50 bin Euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Kaplan’ın yakalanmasının ardından, suç örgütüne yönelik çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı.