Örgüt liderine 29 yıl istendi… ‘Nuriş Kardeşler’e iddianame

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 kişi müşteki, 1 kişi müşteki-şüpheli, 46 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, örgütün eski liderinin cezaevinde tutuklu bulunan Nuri Ergin’in, yeni liderinin ise oğlu Nurettin Ergin’in olduğu öne sürüldü. Örgütün husumetli oldukları kişilere yönelik eylemler gerçekleştirdiği, örgütün adını korkutucu şekilde kullanarak haraç almak ve cemaat kurmak gibi yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.

MEZAR TAŞLI TEHDİT

İddianamede, örgüt hakkında 1993, 1994, 2000, 2004 ve 2020 yılları arasında ‘suç örgütü liderliği’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘eziyet’, ‘yağma’, ‘işyeri kurşunlama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ gibi suçlara ilişkin adli işlem yapıldığı belirtildi.

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İddianamede, şüphelilerin daha önce öldürmeye teşebbüs ettikleri müşteki Osman Hergünkoşar’ın kurşunlanan işyerinin önüne ölüm tarihli mezar taşının bıraktığı, mezar taşının üzerinde ‘Cumartesi-Pazar hariç’ cümlesinin yer aldığı belirtildi.

PANKARTLI MESAJ VERDİLER

Örgütün Nuri Ergin ile kardeşi Vedat Ergin’in fotoğraflarının bulunduğu pankartı İstanbul’daki bir üst geçide asarak husumetlilere gözdağı verdiği de iddianamede anlatıldı. Pankartta, yer alan ‘Bize mesaj gönderenler akıllı olsun. Biz kaybettiğimiz maçı oynamayız. İsteyen skora baksın’ ifadeleri de iddianamede yer aldı.

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İddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Nurettin Ergin’in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ iddiasıyla 29.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 46 şüpheli hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’, ‘şantaj’ ve ‘kasten yaralama’ iddiasıyla değişen oranlarda hapis cezası istendi.