Örgün ne demek? Örgün eğitim nedir?

Örgün eğitim günümüzde en bilinen eğitim türü olarak öne çıkıyor. Değişik yaş gruplarının bulunduğu öğrencilerin Anaokulundan üniversiteye kadar farklı seviyelerde belirli programlar altında verilen eğitim şeklidir.

Örgün Ne Demek?

Belirli bir plan ve program dahilinde düzenli olarak gerçekleşen örgün eğitim, öğrencilerin tam gün esası üzerinden öğretim görmesidir. Genelde sabah okula giderek öğlen günlük eğitimini tamamlar. Dönüşümlü olarak öğleden sonra başlayıp akşam tamamlanan örgün eğitimler bulunmaktadır.

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ele alınmış çalışmalar, talimatlar ve yasalar üzerinde verilen bir eğitim olduğunu söylemek mümkün. Eğitim içerisinde belli başlı bazı unsurlar vazgeçilmezdir. Bunlar içerisinde öğretmenler, okul, yüz yüze eğitim, sınıf, sıra ve masa ile yazı tahtası gibi unsurlar mutlaka yer almalıdır. Belirli bir program çerçevesinde öğrencilere gerekli olan bilgiler örgün eğitim kapsamında gün içerisinde aktarılır.

Örgün eğitim için günlük öğrencilere verilecek eğitim saatleri bellidir. Farklı konularda değişik dersler üzerinden belirli süreler ile öğrencilere aktarılır. Böylece öğrenciler eğitim almış uzman öğretmenler eşliğinde, anaokulundan üniversiteye kadar belli bir donanım ve bilgi birikimine sahip olur.

Örgün Eğitim Nedir?

Örgün eğitim genelde okul eğitimi olarak bilinir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde daha önceden belirlenmiş plan ve program eşliğinde öğrencilere gerekli bilgiler aktarılır. Aynı yaş grubundan ve aynı seviyedeki öğrenciler için uzman öğretmen ve eğitmenler eşliğinde dersler verilir. Örgün eğitim içerisinde belli basamaklar bulunmaktadır. Kişi kendini geliştirerek bu basamakları her yıl itibarıyla geçer.

Örgün eğitim basamakları içerisinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim yer almaktadır. Ayrıca örgün eğitimler içerisinde burslu, harçsız ya da ücret eğitimler de bulunmaktadır. Anaokulundan liseye kadar değişkenlik gösteren örgün eğitim, aynı şekilde üniversite eğitimi konusunda da kendi içerisinde değişebilmektedir. Buradaki ortak amaç Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış plan ve program dahilinde öğretim sağlanmasıdır.