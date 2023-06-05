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Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi

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#Musa Avsever#Genelkurmay Başkanlığı#Son Dakika
Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 22:03

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

 

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#Musa Avsever#Genelkurmay Başkanlığı#Son Dakika

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