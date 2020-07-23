Orgeneral Metin Gürak, YAŞ kararı ile rütbesi yükselen isimler arasında yer aldı. 1982 ytılından bu yana TSK için hizmet eden Metin Gürak, 23 Temmuz 2020 tarihinde Orgeneral rütbesine sahip oldu. Peki, Orgeneral Metin Gürak kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ORGENERAL METİN GÜRAK KİMDİR NERELİ?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi.

Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.