Orgeneral Gürak’ın eşine son görev
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın eşi Zerrin Gürak (55), dün son yolculuğuna uğurlandı.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, çok sayıda üst rütbeli ordu mensubu, Gürak ailesi ve sevenleri katıldı. Orgeneral Gürak, eşinin tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşırken, Bakan Akar da Gürak’ı yalnız bırakmadı. Zerrin Gürak’ın cenazesi Gölbaşı’nda toprağa verildi.
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