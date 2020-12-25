Orgeneral Gürak’ın eşine son görev

Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, çok sayıda üst rütbeli ordu mensubu, Gürak ailesi ve sevenleri katıldı. Orgeneral Gürak, eşinin tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşırken, Bakan Akar da Gürak’ı yalnız bırakmadı. Zerrin Gürak’ın cenazesi Gölbaşı’nda toprağa verildi.