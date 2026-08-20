×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları toplantısına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktaroğlu#NATO Toplantısı#Genelkurmay Başkanları
Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 12:24

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich başkanlığında, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich başkanlığında, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü” denildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları toplantısına katıldı

Gözden KaçmasınGenelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nijerli mevkidaşı Salaou ile telefonda görüştüGenelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nijerli mevkidaşı Salaou ile telefonda görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktaroğlu#NATO Toplantısı#Genelkurmay Başkanları

BAKMADAN GEÇME!