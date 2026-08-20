Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları toplantısına katıldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich başkanlığında, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü” denildi.

Gözden Kaçmasın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nijerli mevkidaşı Salaou ile telefonda görüştü Haberi görüntüle