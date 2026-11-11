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Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Saddam Hafter#Libya#Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 17:20

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

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Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile görüştü

 

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#Saddam Hafter#Libya#Genelkurmay Başkanı

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