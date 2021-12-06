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Organlarıyla hayat verdi

#Hatice Bilaloğlu#Organ Nakli#Üniversite Öğrencisi
Organlarıyla hayat verdi

Otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Hatice Bilaloğlu’nun bağışlanan kalp ve karaciğeri İzmir’e gönderildi. İki böbreği de Denizli’de diyaliz tedavisi gören Mustafa Özgören ve Atilla Özer’e nakledildi.

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Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü’nde okuyan 1’inci sınıf öğrencisi Hatice Bilaloğlu’na (18), 20 Kasım’da Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Kaçan sürücü İbrahim Şahin, yakalanıp gözaltına alındı. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hatice’nin 3 gün sonra, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Bilaloğlu’nun organlarını bağışlama kararı aldı. Ameliyatla alınan kalp ve karaciğeri İzmir’e gönderilirken, iki böbreği ise Denizli’de diyalize giren sağlık teknisyeni Atilla Özer (50) ve öğretmen Mustafa Özgören’e (62) 24 Kasım’da nakledildi.

‘EN GÜZEL HEDİYE’

7 yıldır diyaliz hastası olan sınıf öğretmeni Mustafa Özgören, “Organları bağışlanan kızımızın ailesinin acısı paylaşıyorum. Bize ikinci bir şans verdiler. Ameliyat olmadan bir gün önce yine diyaliz makinesine bağlanmıştım. Hastaneye çağırdılar ve uygun böbrek bulunduğunu söylediler. Çok mutlu oldum. Öğretmenler Günü’nde bana verilebilecek en güzel hediyeyi verdiler. Bize ikinci bir şans veren kızımızın ailesine teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

YENİDEN DOĞDU

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3 yıldır diyaliz tedavisi gören sağlık teknisyeni Atilla Özer de kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, “Her gün bir ümitle organ nakli olmayı bekliyordum. Bir telefon geldi beni hastaneye çağırdılar. Donör bulunduğunu söylediler. Dünyalar benim oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Organ bağışının önemini herkese anlatacağım. Bir organ bir kişinin hayatını değiştiriyor. Organlarını bağışlayan genç kızın ailesine sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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#Hatice Bilaloğlu#Organ Nakli#Üniversite Öğrencisi

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