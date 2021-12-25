Organları 3 ildeki 5 hastaya umut oldu

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Gökhan Tezlik, 19 Aralık'ta halsizlik şikayetiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede sağlık durumu fenalaşan Tezlik, ilk müdahalesinin ardından entübe edilerek Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Tezlik'in beyin ölümü gerçekleşti. Off-road tutkunu Tezlik'in organları, ailesinin onayıyla bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Tezlik'in akciğer, karaciğer ve böbrekleri 5 hastaya nakledilmek üzere hava ve karayoluyla İzmir, Malatya ve Sivas' gönderildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Tezlik'in organları götürülürken eşi Saime Tezlik, kızı ve yakınları gözyaşı döktü. Aile, organların konulduğu ambulansı el sallayarak uğurladı.Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, organ naklinin hayat kurtardığını belirterek, "Hastanemizde bu akşam 41 yaşında beyin ölümü gerçekleşmiş bir vatandaşımızın organ nakli için bulunmaktayız. Samsun'dan değerli hocalarım karaciğer ve böbrek nakili için ve Ege'den de akciğer nakli için buradalar. Hastanemizde bugün yaklaşık 5 tane insana umut olacak. Organ nakli hayat kurtarır. Özellikle buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; muhakkak organ naklini hem teşvik ediniz hem de organ nakli için müsaade veriniz ve insanlara umut ve hayat olunuz" diye konuştu.