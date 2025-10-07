Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 78 şüpheli yakalandı, 46'sı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"7 il merkezli 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 78 şüpheliyi yakaladık! 46’sı tutuklandı. 27'si adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Muğla'da; göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da; zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan; 7 adet işyeri, 1 adet dükkan, 6 adet konut, 4 adet araç ve 1 adet arsa için tedbir kararı uygulandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
7 il merkezli 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 78 şüpheliyi yakaladık❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2025
📍46’sı TUTUKLANDI.
📍27'si adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan mal… pic.twitter.com/gZiqBcCPNa