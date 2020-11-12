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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

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Organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
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OSMANİYE'de uyuşturucu imal edip satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonunda uyuşturucu imal edip, satan suç örgütünü deşifre etmeyi başardı. Tek tek kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine, 10 Kasım sabahı operasyon düzenledi. 37 personel ve 8 araç ile gerçekleştirilen operasyonda A.G., O.D., D.K.D. ve F.B., gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde 7 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 3 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürdü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aynı operasyon kapsamında daha önce 54 gram metamfetamin ve 37 gram eroin ile yakalanarak, gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliye tutuklandı.

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