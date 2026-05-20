Organize suç örgütüne operasyon: 28 tutuklu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 20:14

HATAY Emniyet Müdürlüğü’nün organize suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i tutuklandı.

Kentte esnaf ve işletmecilerden haraç aldığı, sözde koruma adı altında para topladığı, fuhuş yaptırdığı ve tehditte bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 23 ayrı olaya ilişkin 44 şüpheli tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, av tüfekleri, fişek, uyuşturucu madde, hassas terazi, senetler ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheliden 6’sı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 25’i tutuklandı. Başka suçlardan cezaevinde bulunan 3 şüpheliyle birlikte tutuklu sayısı 28’e yükseldi.

 

