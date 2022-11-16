Organize kötülük! Gamze dosyasına bakanlıktan ve aileden itiraz

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ANKARA’da 31 Ekim 2020 günü Gamze Açar iş görüşmesine gittiği Kızılcahamam’da bir otelde cinsel istismara maruz kaldıktan sonra otelin 5. katında bulunan odanın balkonunda atılarak öldürülmüştü. Söz konusu cinayetle ilgili olarak, 5 sanık hakkında dava açıldı.

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3 SANIĞA BERAAT

Davaya bakan Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ekim günü kararını açıkladı. Sanık Rıza Doğan’a ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ceza verirken, sanık Mustafa Emre Demiral için ise ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 9 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Mahkeme diğer 3 sanığa ise tüm suçlar yönünden beraat vermişti.

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SÜRECE DAHİLLER

Genç kızın ailesinin avukatı Ali Fatih Çetin, 3 sanık yönünde verilen beraat kararına itiraz ederek, istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Çetin, başvurusunda, 3 sanık yönünde verilen beraat kararının, hukuk, hakkaniyet ve maddi gerçeğe uygun olmadığı, söz konusu sanıkların, Rıza Doğan ile birlikte Gamze’nin öldürülmesine giden tüm sürece dahil olduklarını savundu. Çetin, “Tüm sanıkların organize bir kötülük içerisinde olduğu, bu kapsamda da; haklarında beraat kararı verilen sanıkların, müşterek faillik kapsamında, suça konu tüm hareketleri zımni ya da açık bir iş bölümüne dayalı olarak birlikte gerçekleştirdikleri değerlendirilmelidir” dedi.

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Başvuruda, sanıkların, Gamze’nin otele getirilmesinden öncesinde, gün içerisinde hazırlıklar yaptıkları, alışverişe gittikleri, alkol temin ettikleri, tıraş oldukları hatırlatılarak, “Sanıklar, baştan itibaren organize ve planlı bir şekilde hareket etmişlerdir. Gamze’nin ölümünden sonra da bu kararlılıklarını korumuş, maddi gerçeklerin saklanması için ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisine girmiş; bunu yaparken de özellikle Gamze’yi kriminalize etmeye çalışacak şekilde ifadeler vermiş, savunmalarını bu temel üzerine kurmuşlardır” denildi. Dilekçede ‘kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına verilen sanık Mustafa Emre Demiral'in cinsel saldırı suçundan da cezalandırılması gerektiği savunuldu.

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‘CEZA ARTIRILMALI’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dosyanın bir numaralı sanığı Rıza Doğan’a ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçu yönünden 17 yıl hapis cezası verildiğini ancak, sanığın kendisini maktule “patron” olarak tanıttığını, bu nedenle “sanık ile maktul arasında hizmet ilişkisi sağlandığını” savunarak, bu suç yönünden verilen cezanın artırılması gerektiğini belirtti. Bakanlık itirazında ‘kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ceza verilen diğer sanık Mustafa Emre Demiral’a ‘çocuğun nitelikli cinsel istismar’ suçundan beraat kararı verilmesinin ise hukuka aykırı olduğu, bu suç yönünden de ceza verilmesi gerektiği anlatıldı.

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FİKİR BİRLİĞİ VAR

Bakanlık itiraz başvurusunda, 3 sanık hakkında beraat kararı verildiği belirtilerek, “Sanıkların tamamının dava konusu eylemler üzerinde ortak hakimiyet kurarak eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır" denildi.