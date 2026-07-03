Organize dehşet

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İZMİR’de Aylin Güler (30), 11 Mart sabahı, Karabağlar ilçesindeki apartmanın 4’üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Aylin Güler, tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Aylin Güler'in, eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikâyetçi olduğu, boşanma aşamasında oldukları, bir süre önce de babasının evine döndüğü belirtildi. Çiftin daha önce defalarca polise başvurduğu, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

‘ARKADAŞLARIYLA PLAN YAPTI’

Soruşturmada Aylin Güler'in eşi tarafından balkondan atıldığı belirlendi. İddiaya göre, Okan Güler (34), eşine ulaşabilmek için arkadaşlarıyla plan yaptı. Otomobille kaçırılan Aylin Güler, götürüldüğü evin 4'üncü kat balkonundan eşi tarafından itildi. Soruşturmada Okan Güler ile olayda birlikte hareket ettikleri iddia edilen Atılım Ekren (42) ve Emine Acar Ekren (48) tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Okan Güler ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen 2 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.

ÇOCUĞUYLA KANDIRMIŞLAR

İddianamede olayın detaylarına yer verildi. Aylin Güler olaydan 1 gün önce kendisini tehdit eden boşanma aşamasındaki Okan Güler’den şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Okan Güler polis merkezine ifadeye çağrıldı. Aynı gün Aylin Güler'in sivil polis otosuyla evine götürülmesi sırasında, Okan Güler'in aracı takip ettiği, polisin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin takibi bıraktığı da iddianameye girdi. Bir gün sonra, 11 Mart'ta Aylin Güler ortak arkadaşları Atılım Ekren ile buluşup çocuğunun Çocuk Esirgeme Kurumu yurdundaki durumunu öğrenmek için birlikte polis merkezine gitti. Dönüşte ise yanlarına yanaşan taksiden inen Okan Güler geldi. Okan Güler taksiden inip Aylin Güler ve Ekren'in içinde bulunduğu otomobile geçti.

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ORANTISIZ ŞİDDET OTOMOBİLDE BAŞLADI

Ardından Okan Güler, Aylin Güler’i başına yumruk atarak darp etti. Aylin Güler biber gazı sıkarak kendisini korumaya çalıştı ancak Okan Güler elinden spreyi aldı. Belinden tabanca çıkaran Okan Güler, Aylin Güler'in içinde cep telefonu, 15 çeyrek altın, 7 bin TL, kimlik kartı, ehliyet, kredi kartının bulunduğu çantayı zorla aldı. Bu sırada Okan Güler, Aylin'in üstünde başka bir telefon olup olmadığını da kontrol etti. Kadının yardım istediği, polise gitmesini talep ettiği ancak bu isteğini karşılıksız bırakan araç sürücüsü Atılım Ekren’in evine götürüldüğü vurgulandı. Eve girdiklerinde saatin 07.30 sıraları olduğu, evde Ekren'in eşi Emine Acar Ekren'in de bulunduğu, Okan Güler'in burada da boşanma aşamasındaki eşine yumruklu şiddetinin sürdüğü belirtildi. Aylin Güler'in, Emine Acar Ekren'den de yardım istemesine karşın talebinin karşılıksız kaldığı da yine iddianameye girdi.

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‘İMDAT DEDİĞİ AN BALKONDAN İTİLMİŞ’

Evde bir süre dövülen Aylin Güler'in, balkonda Ekren ile sigara içen Okan Güler'in yanına gelip kendisinin de sigara içmek istediğini söyleyerek, 'İmdat' diye bağırması üzerine her 2 omzundan Okan tarafından itildiği ve 4’üncü kattan aşağıdaki taksinin üzerine düştüğü kaydedildi. Çevredekilerin, yaralanan Aylin Güler’in yanına koştuğu, Ekren ve Okan Güler'in de aşağıya indiği, yardıma gelen bir kişinin olayın nasıl olduğunu sorduğu belirtildi. Ancak Ekren’in yaralı kadının ağzını kapatarak, olayı anlatmaması için konuşmasını engellediğine dikkat çekildi.

CANAVAR VE İŞBİRLİKÇİLERİNE EN AĞIR CEZALAR İSTENDİ

Sanıklardan Okan Güler hakkında ‘kasten öldürme teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘iştirak halinde nitelikli ısrarlı takip’ suçundan 2 yıla kadar, ‘silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıla kadar, ‘silahlı yağma’ suçundan 15 yıla kadar, ‘eşe karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar, ‘birlikte silahlı yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İddianame Atılım Ekren hakkında ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten’ 7 yıla kadar hapis ve ‘iştirak halinde ısrarlı takip’ suçundan 2 yıla kadar hapis, Emine Acar Ekren hakkında ise ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.