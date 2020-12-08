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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

’Organik’ diye satıyorlardı! Baskında hepsine el kondu

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’Organik’ diye satıyorlardı! Baskında hepsine el kondu
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde A.G. ve C.Y.’ye ait 2 depoda yapılan denetimlerde, ’organik’ adı altında üretimi ve satışı yapılan ürünlere, usulsüz üretildiği gerekçesiyle el kondu, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı.

İlçede ’organik’ adı altında üretimi ve satışı yapılan ürünlerin, toplum sağlığına, mevzuat ve mali hükümlere uygunluğunun denetimi yapılmak üzere oluşturulan komisyon üyeleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İlçe merkezinde A.G. ve C.Y.’ye ait depolarda sirke, turşu, marmelat, reçel, zeytinyağı, tarhana, salça, un ve bunun gibi gıda ürünlerinden oluşan birçok malzemeye usulsüz üretildiği gerekçesiyle el konulurken depolar da mühürlendi. El konulan malzemeler yediemine teslim edilirken, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı.

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