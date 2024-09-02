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Organ nakli zirvesi ilk kez İstanbul’da

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#Ortadoğu Organ Nakli Derneği#MESOT#Organ Nakli
Organ nakli zirvesi ilk kez İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

Dünya Organ Nakli Derneği’nin (TTS) 30’uncu Uluslararası Kongresi, 22 Eylül’de Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde ilk kez İstanbul’da yapılacak. İstanbul Kongre Merkezi’ndeki programa farklı ülkelerden transplantasyonda öncü biliminsanları katılacak.

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Uluslararası kongreye, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kurduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT), Türk Dünyası Transplantasyon Derneği (TDTD) ve Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) de destek veriyor. 22-25 Eylül arasındaki kongrede, bilimde en seçkin dünya ödüllerinden olan Medawar da Haberal’a takdim edilecek. Prof. Dr. Haberal, bu uluslararası ödülü alan ilk Türk biliminsanı oldu. 1990 yılından beri düzenlenen Medawar ödülü, Prof. Thomas Starzl, Prof. Sir Roy Calne gibi organ naklinde öncü isimlere verildi.

PROF. DR. HABERAL’IN GİRİŞİMİYLE

Derneğin toplantıları bu yıla kadar ABD ve Avrupa’da yapıldı. 2018-2020 yıllarında derneğin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Haberal’ın girişimiyle genel kural değiştirilerek kongrelerin bölgesel olması kararlaştırıldı ve ilk bölgesel toplantının merkezi İstanbul seçildi. 

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#Ortadoğu Organ Nakli Derneği#MESOT#Organ Nakli

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