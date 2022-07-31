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Organ nakli oyunu tutmadÄ±

#Bulgaristan#Böbrek Nakli#Sahte Belge
Organ nakli oyunu tutmadÄ±

Ä°stanbulâ€™da yasa dÄ±ÅŸÄ± organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaÅŸÄ± 2 kadÄ±n, Ã¶zel hastanenin polis ile iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± sonucu suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.Â

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GeÃ§en hafta Bulgaristanâ€™dan Ä°stanbulâ€™a gelen D.K.K. ve M.T.Y., bÃ¶brek nakli baÅŸvurusu yaptÄ±. Evraklara gÃ¶re D.K.K. ve M.T.Y. kuzendi ve nakil iÃ§in herhangi bir ticaret sÃ¶z konusu deÄŸildi. Ancak yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada Bulgaristan makamlarÄ±nca verildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len apostilli belgeler sahte Ã§Ä±ktÄ±. Ä°stanbul GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri 26 Temmuz gÃ¼nÃ¼ naklin yapÄ±lacaÄŸÄ± hastaneye giderek D.K.K. ve M.T.Y.â€™yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. D.K.K. polisteki ifadesinde, bÃ¶brek nakli iÃ§in M.T.Y.â€™ye 25 bin leva (234 bin TL), aracÄ± G.A.P.â€™ye de 7 bin leva (65 bin 500 TL) Ã¶dediÄŸini sÃ¶yledi. D.K.K. ve M.T.Y. tutuklanarak BakÄ±rkÃ¶y KadÄ±n Cezaeviâ€™ne gÃ¶nderildi.

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