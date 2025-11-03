×
Gündem Haberleri

Organ bağışı için kürek çektiler

Güncelleme Tarihi:

Organ bağışı için kürek çektiler
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 07:00

İSTANBUL Haliç’te, Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nin ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası’ etkinliğinde nakil hastaları, donörler, cerrahlar ve Galata Kürek Kulübü sporcuları birlikte kürek çekerek organ bağışına dikkat çekti.

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Berber, Türkiye’nin canlı vericiden organ nakillerinde dünya birincisi olduğunu açıkladı. Ancak geçen yıl yapılan 5 bin 268 naklin yalnızca 642’sinin kadavradan gerçekleştiğini belirterek, kadavra bağışı yetersizliğinin en büyük sorun olduğunu vurguladı.

ORGANLARIMIZ TOPRAK OLUYOR

Prof. Dr. Berber, organ bekleyen yaklaşık 30 bin kişi olduğunu söyleyerek, “Öldükten sonra organlarımız toprağın altında çürüyor. Avrupa’nın aksine bizde canlı verici oranı çok yüksek” dedi. Berber, bitkisel hayattaki kişiden organ alınmasının yasal olmadığını ve bağış için aile izninin şart olduğunu hatırlattı.

Organ bağışı için kürek çektiler

Etkinlikte, ablalarından aldıkları böbrekle hayata tutunan Natalia Estacieva ve Gözde Açılan ile donör ablaları Hande Gezici ve Oya Rabu da yer aldı. “Organ bağışı bir canı kurtarmak demek” diyen katılımcılar herkesi bağışa davet etti. Organizasyon sonunda yaklaşık 15 kişi yeni organ bağışçısı oldu.          

 

 

 

