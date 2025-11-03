Organ bağışı için kürek çektiler

Haberin Devamı

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Berber, Türkiye’nin canlı vericiden organ nakillerinde dünya birincisi olduğunu açıkladı. Ancak geçen yıl yapılan 5 bin 268 naklin yalnızca 642’sinin kadavradan gerçekleştiğini belirterek, kadavra bağışı yetersizliğinin en büyük sorun olduğunu vurguladı.

ORGANLARIMIZ TOPRAK OLUYOR

Prof. Dr. Berber, organ bekleyen yaklaşık 30 bin kişi olduğunu söyleyerek, “Öldükten sonra organlarımız toprağın altında çürüyor. Avrupa’nın aksine bizde canlı verici oranı çok yüksek” dedi. Berber, bitkisel hayattaki kişiden organ alınmasının yasal olmadığını ve bağış için aile izninin şart olduğunu hatırlattı.

Etkinlikte, ablalarından aldıkları böbrekle hayata tutunan Natalia Estacieva ve Gözde Açılan ile donör ablaları Hande Gezici ve Oya Rabu da yer aldı. “Organ bağışı bir canı kurtarmak demek” diyen katılımcılar herkesi bağışa davet etti. Organizasyon sonunda yaklaşık 15 kişi yeni organ bağışçısı oldu.