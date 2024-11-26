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Organ bağışı 2 kişiyi kurtardı

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#Burdur#Organ Bağışı#Karaciğer
Organ bağışı 2 kişiyi kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 07:00

Burdur’da, 12 Kasım’da alkollü halde direksiyon başına geçen arkadaşının kullandığı aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada ağır yaralanan Fatma Sude Uran’ın tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

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Uran’ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından kalbi, böbrekleri ve karaciğeri nakledilmek üzere alındı. Genç kızın kalbi, doğuştan kalp yetmezliği bulunan 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım’a, böbreklerinden biri de 9 yıldır nakil bekleyen Nezahat Mercan’a (56) nakledildi.

Nakil haberini aldığında tarifsiz duygular yaşadığını belirten Mehmet Yıldırım, “Allah, bütün organ bekleyenlerin yardımcısı olsun. Herkes benim gibi sağlığına kavuşsun. Şu anda hastane sürecim çok iyi gidiyor. Hocalarımız ve hastane çok iyi. Bundan sonra daha iyi olacak. Artık daha güzel bir yaşam süreci beni bekliyor. Eskiden bir yere gidemiyordum, koşamıyordum, spor yapamıyordum. 13 ay kalp piliyle yaşadım. Bazen pil sıkıntılarım oluyordu. Artık olmayacak” diye konuştu.

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Mercan ise “Bir tarafım seviniyor ama bir tarafım da çok üzgün. Gencecik bir kızımızın böbreğini aldım. Keşke yaşasaydı ve keşke onun da başına böyle bir şey gelmeseydi. Benim iyi dileklerim hep gençlerden yana oldu. Fatma Sude’nin emaneti bende. Ailesinin içi rahat olsun. Kendi böbreğime baktığımdan daha iyi bakacağım. Kızımızın mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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#Burdur#Organ Bağışı#Karaciğer

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