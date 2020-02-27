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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Org. Köksal törenle uğurlandı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Org. Köksal törenle uğurlandı
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İstanbul’da önceki gün hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal askeri törenle defnedildi.

Hikmet Köksal için Üsküdar Selimiye Camisi’nde dün öğle vakti tören düzenlendi. Köksal’ın üniformalı bir fotoğrafı ile madalyaları tabutunun önünde iki asker tarafından taşındı. Tabutu musalla taşına konulduğunda da başında iki albay saygı nöbeti tuttu. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı. Törende eski Genelkurmay başkanları emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da yer aldı.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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