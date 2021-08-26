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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Org. Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanı oldu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Org. Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları sonucu Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 141 general ve amiralin görev yerleri değişti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 30 generalin ataması yapıldı.

3. KOLORDU’DAN 1. ORDU’YA

Orgeneral Musa Avsever’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı atanmasıyla boşalan 1. Ordu Komutanlığı’na İstanbul Sarıyer’deki 3. Kolordu’nun komutanı Korgeneral Kemal Yeni getirildi. Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanı (Erzincan) oldu. YAŞ’ta orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı. Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na getirildi. Hava Kuvvetleri’nde Korgeneral Rafet Dalkıran, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na, Tümgeneral Erdoğan Gür ise 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na atandı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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