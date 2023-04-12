Örfi Çetinkaya yakalandı

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Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya hakkında, yargılandığı davada, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu’ndan 24 yıl hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak hiçbir yerde izine rastlanmadı. Yurtdışına çıktığı yönünde bilgilere ulaşılması üzerine hakkında Interpol’e başvurularak Kırmızı Bülten çıkartıldı. Kırmızı Bülten’le bütün dünyada aranan Örfi Çetinkaya’nın Sarıyer’de bir adreste gizlendiği belirlendi. Dün akşam saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekât polisleri desteğinde adrese baskın düzenledi. Örfi Çetinkaya ve yanında bulunan 5 kişi düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Örfi Çetinkaya, daha sonra yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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HEP UYUŞTURUCUYLA ANILDI

uyuşturucu kaçakçılığı ile tanınan Örfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde “arananlar” listesindeydi. 18 Mayıs 1988’de polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. 1991’de İspanya’daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakıldı. Örfi Çetinkaya, 2000 yılında ‘Matador’ adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine koyuldu. 2003’te tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra işine devam etti.

SON TANGO’DAN ARANIYORDU

2003 yılı Kasım ayında düzenlenen “Son Tango” isimli operasyonda, o güne kadar en yüklü miktar olduğu belirtilen 507 kilogram eroin ele geçirilmişti. Tutuklanan Örfi Çetinkaya, yargılanırken 2011’de uzun tutukluluk nedeniyle tahliye edildi ve sırra kadem bastı. 2013’te sanıklar Örfi Çetinkaya, Talip Doğan ve Enver Sari hakkında, “teşekkül halinde eroin imal etmek” suçundan 60’ar yıl hapis cezası öngören mahkeme, hapis cezası için belirlenen süreyi göz önüne alarak, bu cezayı 24 yıla indirdi.

Örfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya, İstanbul’da geçen yıl düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.