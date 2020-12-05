‘Orduya satılmış demek vatana ihanettir’

“28 Kasım 2020 Cumartesi günü, Habertürk Televizyonu’nda yayımlanan ‘Gerçek fikri ne’ adlı programda CHP’li bir milletvekili Türk ordusuna alenen hakaret etmiş, Katar’a satıldığını açıkça ifade ve iddia etmişti. Bu düşman üslubunun tavzihi ve tevili elbette mümkün değildir. Moderatör cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta ‘çarpıcı bir ifade’ diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir. Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Orduya ‘satılmış’ demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur.

KARARA SAYGI

CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi.

Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi. RTÜK kararına saygı duyulmalıdır. Bu namert bir tertiptir.

ZİLLET CEPHESİ

Kahraman Türk ordusuna satılmış diyenlerin rezaleti ortalık yerde duruyorken, özgürlük gitti gidiyor çığlıkları atanlar Türkiye’nin karşında mevzilenmiş iç işgal ve zillet cephesidir. Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız, unutturmayacağız.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Demokrasinin ardına saklanıp Türkiye’yi devirmeye azmetmiş kenelere, önemle ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soracağız.”