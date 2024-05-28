Ordu'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı: Meyve bahçeleri ile ekili alanlar zarar gördü

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Akşam saat 17.00 sıralarında yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, Akkuş, Kabadüz, Aybastı, Ulubey ve Korgan ilçelerinde yer yer etkili oldu. 5 dakika aralıksız yağan dolu nedeniyle özellikle Akkuş ilçesinde Aşağıdüvencili, Yukarıdüvencili, Gökçebayır, Karaçal, Yeşilgüneycik mahallelerinde meyve ağaçlarında ve ekili alanlarda zarara yol açtı. Aşağıdüvencili Mahallesi ve civar köylerde mahalle ve grup yollarında çökmeler meydana gelerek hasar oluştuğu belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, "Özellikle yeni dikimi yapılan tarım ürünlerinde büyük hasar oluştu. Fındık mahsulünde ciddi bir hasar olup olmadığı ise ilerleyen günlerde yapılacak hasar tespit çalışmaları sonrası ortaya çıkacak. Geçmiş olsun" diye konuştu.

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Ulubey ve Korgan ilçelerinde ise yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan Ordu'nun yaylaları da dolu yağışına teslim oldu. Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, Aybastı ilçesine bağlı menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası da kısa süreli yağış etkisinde kaldı.