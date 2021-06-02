Ordu’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının fındık bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.

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