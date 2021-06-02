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Gündem
Ahmet BAYRAK/KABADÜZ, (Ordu), (DHA)- 
Haber Giriş: 02.06.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Ordu’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

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Ordu’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle fındık bahçeleri de zarar gördü.

Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının fındık bahçelerine de zarar verdiği belirtildi. 

Ordu’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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