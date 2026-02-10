×
Gündem Haberleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile vurdu: Bölgeye ekipler sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 13:43

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi. Kıyıya vuran bir cisim olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir insansız hava aracı parçası olduğu değerlendirildi.

Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.

#Ordu#İnsansız Hava Aracı#Sahil Güvenlik Komutanlığı

