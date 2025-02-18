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Ordu'nun 3 ilçesinde sahile vuran variller tedirgin etti! Birinde kimyasal madde tespit edildi

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#Ordu#Varil#Kimyasal Madde
Ordunun 3 ilçesinde sahile vuran variller tedirgin etti Birinde kimyasal madde tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 17:46

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçesinde sahile vuran 7 varil tedirgin etti. 1 varilde kimyasal madde tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri imha etmek üzere varili teslim aldı. Diğer 6 varilde ise herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı bildirildi.

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Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi'nde bulunan Ünye Belediyesi'ne ait Batıpark Plajı'nda dün akşam saatlerinde birbirine bağlı 3 adet boş varil sahile vurdu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrası varillerin tehlikesiz olduğu ve uluslararası gemilerden düşmüş olacağı bildirildi.

Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi’nde bugün öğlen saatlerinde birbirine bağlı 3 adet varil gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından variller olay yerinden kaldırıldı.

Ordunun 3 ilçesinde sahile vuran variller tedirgin etti Birinde kimyasal madde tespit edildi

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VARİLLERDEN BİRİNDE KİMYASAL ATIK TESPİT EDİLDİ

Gülyalı ilçesinde de bugün öğlen saatlerinde kıyıya 1 adet varil vurdu. İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından varilde kimyasal madde tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri imha etmek üzere varili teslim aldı.
Diğer 6 varilde ise herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Ordunun 3 ilçesinde sahile vuran variller tedirgin etti Birinde kimyasal madde tespit edildi

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#Ordu#Varil#Kimyasal Madde

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