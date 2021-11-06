Ördüğü yün çorapları Suriyeye gidecek askerlere hediye etti

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Niksar ilçesine bağlı Köklüce köyünde yaşayan Ayşe Çakan, 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli askerler için 43 çift yün çorap ördüğünü, bunları teslim etmek istediğini söyledi.



Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerler, Çakan’ı evinde ziyaret etti. Çakan, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti. Askerleri çok sevdiğini söyleyen Çakan, "Yetim ve öksüz büyüdüm. Bir hayır yapacağım diye vadettim. Elimden geldiğini yapacağım. Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah sizi korusun" dedi.

Jandarma görevlileri ise komandoların yakın zamanda Suriye’de görev alacağını belirterek Çakan’a elini öperek teşekkür etti.