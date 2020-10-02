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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Ordu’dan Azerbaycan’a destek

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Ordu’dan Azerbaycan’a destek
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ORDU Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına tepki amacıyla, kentteki teleferik kabinlerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına tepki amacıyla, Sahil-Boztepe arasında hizmet veren teleferik kabinlerine Türk ve Azerbaycan bayrakları astı. Türk ve Azerbaycan bayraklarını teleferikte gören birçok vatandaş bu görüntüyü cep telefonları ile kayıt ederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vatandaşlar paylaşımlarında özellikle, Azerbaycan kardeşleri için Tek Millet İki Devlet ifadelerine yer verirken, Ermeni zulmüne karşın Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgu yaptılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler ise, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Bugün Orduda, Elbet Karadağda ifadelerine yer verdi.

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