Ordu'dan acı haber: Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten öldü
Ordu'da koronavirüs tedavisi gören Fatma (50) ve Murat Aşık (53) çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.
Giresun’un Piraziz ilçesinde yaşayan Fatma ve Murat Aşık’a, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE KARŞIN KURTARILAMADI
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisan’da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz’de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Murat Aşık’ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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