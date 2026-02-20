Ordu'da yalancı bahar: Meyve ağaçları çiçek açtı

Haberin Devamı

Ordu'da birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları doğanın dengesini şaşırttı. Şubat ayında etkili olan ılık ve güneşli hava dalgası nedeniyle şehir merkezinin yanı sıra sahil ve orta kesimdeki ilçelerde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı.

Yalancı bahara aldanan şeftali badem ve erik ağaçları pembe-beyaz çiçeklerle kaplanarak bahar aylarını andıran görüntüler oluşturdu. Normal şartlarda yaklaşık bir ay sonra çiçeklenmesi beklenen ağaçların kış ortasında tomurcuklanması, bahar manzarasını andıran görüntüler ortaya çıkardı.

"MEYVE VERMESE DE ÇİÇEKLERİN GÖRSELİ YETİYOR"

Güneşli hava ile birlikte meyve ağaçlarının erkenden çiçek açtığını belirten Mehmet Aydın, "Zamanı değil ama şuanda çiçek açtılar. Badem ağacını dikeli yaklaşık 3 sene oldu. Şuana kadar meyve vermedi, şimdi de çok güzel çiçeği var. Yalancı bahara aldandı ve bana meyvesi de yanacak gibi geliyor. Ama meyve olmasa dahi şuan için görüntüsü yeterli. Normalde bir ay sonra çiçek açması gerekirdi, hava sıcaklığı şaşırttı. Havalar soğuk giderse meyvesi yanacak" dedi.