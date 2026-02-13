×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ordu’da uyuşturucu operasyonunda: 19 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Uyuşturucu#Fatsa
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda: 19 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 20:29

Ordu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat’ta Fatsa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 135,11 gram sentetik kannabinoid, 22,69 gram metamfetamin, 5 sentetik hap, 1 kurusıkı tabanca ve 1 yivsiz av tüfeği ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Uyuşturucu#Fatsa

BAKMADAN GEÇME!