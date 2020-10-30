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ORDU (İHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Ordu’da yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste bulunan üzerinde 2 kilo 900 gram bonzai maddesi bulunan bir kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi uygulama noktasında yapılan kontrolde bir otobüs içerisinde arama yapıldı. Arama sırasında 2 kişinin üzerinde 2 kilo 900 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi serbest kalırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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