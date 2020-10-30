Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi uygulama noktasında yapılan kontrolde bir otobüs içerisinde arama yapıldı. Arama sırasında 2 kişinin üzerinde 2 kilo 900 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi serbest kalırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.