Ordu’da uyuşturucu denetimleri: 1 tutuklama

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde yapılan denetim ve kontrollerde son bir hafta içerisinde şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi ve toplam 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Denetimlerde 6 kişi gözaltına alınırken 1 kişi uyuşturucu madde ticaretinden dolayı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.