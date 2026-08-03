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Ordu’da ücretsiz yaz kurslarına yoğun ilgi

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Yaz Kursları#Ücretsiz Eğitim
Ordu’da ücretsiz yaz kurslarına yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 16:47

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgi Evleri’nde düzenlenen 4 haftalık ücretsiz yaz kursları tamamlandı. Altınordu, Fatsa ve Ünye’de gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, eğitimden sanata ve spora kadar birçok alanda yeni beceriler kazandı.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen ücretsiz yaz kursları sona erdi.

Bilgi Evleri’nde gerçekleştirilen 4 haftalık programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kurslara katılan çocuklar, milli ve manevi eğitimlerin yanı sıra ilgi alanlarını geliştirmeye yönelik atölye ve kulüp çalışmalarına katıldı.

Ordu’da ücretsiz yaz kurslarına yoğun ilgi

ÇOK SAYIDA ALANDA EĞİTİM VERİLDİ

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde düzenlenen kurslarda Kur’an-ı Kerim, minik şefler, masa tenisi, satranç, piksel art, oyun tasarımı ve bilişim eğitimleri verildi.

Öğrenciler ayrıca bilgi çarkı, sevgi ilmeği, sinema, kalıpta alçı boyama, drama, ahşap boyama, gizem akademisi, oyunlu rehberlik, sosyal beceriler, tempo, bilim rüzgarı, hikaye anlatıcılığı ve sokak oyunları gibi etkinliklere katıldı.

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Ordu’da ücretsiz yaz kurslarına yoğun ilgi

YENİ DÖNEM ÖNCESİ MORAL DEPOLADILAR

Kurslara katılan öğrenciler, yaz tatilini dolu dolu geçirdiklerini ve yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hem moral kazandıklarını hem de yeni bilgiler öğrendiklerini belirtti.

Veliler de çocuklarına ücretsiz olarak sunulan eğitim ve etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ordu’da ücretsiz yaz kurslarına yoğun ilgi

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#Ordu#Yaz Kursları#Ücretsiz Eğitim

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