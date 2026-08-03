Ordu’da ücretsiz yaz kurslarına yoğun ilgi

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen ücretsiz yaz kursları sona erdi.

Bilgi Evleri’nde gerçekleştirilen 4 haftalık programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kurslara katılan çocuklar, milli ve manevi eğitimlerin yanı sıra ilgi alanlarını geliştirmeye yönelik atölye ve kulüp çalışmalarına katıldı.

ÇOK SAYIDA ALANDA EĞİTİM VERİLDİ

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde düzenlenen kurslarda Kur’an-ı Kerim, minik şefler, masa tenisi, satranç, piksel art, oyun tasarımı ve bilişim eğitimleri verildi.

Öğrenciler ayrıca bilgi çarkı, sevgi ilmeği, sinema, kalıpta alçı boyama, drama, ahşap boyama, gizem akademisi, oyunlu rehberlik, sosyal beceriler, tempo, bilim rüzgarı, hikaye anlatıcılığı ve sokak oyunları gibi etkinliklere katıldı.

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YENİ DÖNEM ÖNCESİ MORAL DEPOLADILAR

Kurslara katılan öğrenciler, yaz tatilini dolu dolu geçirdiklerini ve yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hem moral kazandıklarını hem de yeni bilgiler öğrendiklerini belirtti.

Veliler de çocuklarına ücretsiz olarak sunulan eğitim ve etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.