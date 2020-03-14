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Gündem
Nedim KOVAN/GÜLYALI (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Ordu'da uçak seferlerine sis engeli

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Ordu'da uçak seferlerine sis engeli
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ORDU-Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu'da son iki gündür etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu'dan uçuş yapacak olan yolcular karayolu ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Uçuşların havanın normale dönmesiyle devam edeceği belirtildi.

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